Sumud Filosu aktivistlerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sona erdi

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 09:01

Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail tarafından saldırıya uğrayan ve alıkonulan aktivistler, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk toplam 137 kişi buradaki işlerimlerinin sona ermelerinin ardından buradan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu önüne destek için gelen vatandaşlar, çıkan aktivistleri alkışlayıp, sloganlar atarak desteklerini gösterdi. Aktivistlerin içerisinde kalacak yeri olanlar kendisini almaya gelen yakınlarıyla beraber Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılırken, kalacak yeri olmayanların ise valiliğin kendileri için tesis ettiği yerlerde kalacağı öğrenildi. Aynı zamanda sağlı kontrolü sonrası 1'i Türk, 6 aktivist ambulansla hastaneye kaldırıldı.