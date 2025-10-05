PODCAST CANLI YAYIN
Sumud Filosu aktivistlerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sona erdi

Sumud Filosu aktivistlerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sona erdi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail tarafından saldırıya uğrayan ve alıkonulan aktivistler, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk toplam 137 kişi buradaki işlerimlerinin sona ermelerinin ardından buradan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu önüne destek için gelen vatandaşlar, çıkan aktivistleri alkışlayıp, sloganlar atarak desteklerini gösterdi. Aktivistlerin içerisinde kalacak yeri olanlar kendisini almaya gelen yakınlarıyla beraber Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılırken, kalacak yeri olmayanların ise valiliğin kendileri için tesis ettiği yerlerde kalacağı öğrenildi. Aynı zamanda sağlı kontrolü sonrası 1'i Türk, 6 aktivist ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bunlar da Var

Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle