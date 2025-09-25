Sultanbeyli'de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FIT 715 plakalı kamyonet Tabur Sokak'tan caddeye çıktığı sırada, husumetlileri olduğu ileri sürülen şüpheliler tarafından önü araçla kesildi. Şüpheliler, sürücüye silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan sürücü, aracıyla kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen 34 ECU 658 plakalı otomobile çarpıp yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. Saldırıda kamyonet sürücüsü ağır yaralanırken, kurşunlardan biri de yol kenarındaki bir evin camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.