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Sulama kanalına devrilen ticari taksinin sürücüsü öldü
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Sulama kanalına devrilen ticari taksinin sürücüsü öldü

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 17:09 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 17:09

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu Kızılkaya mevkiinde yaşandı. Paşa Yardımcı'nın kullandığı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücü Paşa Yardımcı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yardımcı’nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yardımcı’nın geçtiğimiz dönem Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi muhtarlık görevi yaptığı öğrenildi.

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