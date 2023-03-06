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Sözde tarafsız FOX TV'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geri dön yalvarışı!

Sözde tarafsız FOX TV'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geri dön yalvarışı!
06.03.2023 17:12

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masanın son toplantısında Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatılmasının ardından masayı dağıttı. Kendisini tarafsız olarak nitelendiren FOX TV ise Akşener’in masaya geri dönmesi için resmen canlı yayında yalvardı. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, “Tekrar bu diyalog kapısının açılmasını istiyorum” deyip, “Yıkmak çok kolay ama yapmak önemli. Bence başarılabilir. Bu başarılabilir. Bu bir ödün vermek değil” şeklinde konuştu. Şentürk öte yandan “Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet deneyimi, birleştirici unsuru, parlamenter sisteme geçerken yapacağı fedakarlıklar ve Cumhurbaşkanlığı’nı yaptıktan sonra parlamenter sisteme geçip Cumhuriyet’in kazanımlarını tekrar kavuşturup bir özgürlükler ortamı yaratıp bireysel hak ve özgürlükler ortamı yaratıp çekilmek niyetinde” sözleriyle Akşener’e “Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul et” imasında bulundu.

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