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Sözcü TV neden kuruldu? Hamda Dağ A Haber'de değerlendirdi

Sözcü TV neden kuruldu? Hamda Dağ A Haber'de değerlendirdi
30.05.2023 15:28

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AK Parti Sözcüsü Hamza Dağ, CHP'de başlayan koltuk mücadelesi ve bunun CHP medyasına yansıyan kısmıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dağ, ‘’ CHP'de genel başkan yarışı olacak gibi gözüküyor. Zaten seçim öncesi bunun emareleri vardı. Seçim sonrası Kemal Bey'in o akşam yapmış olduğu açıklama 'ben buradayım devam ediyorum' noktasındaki açıklamaya ilk cevap dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verildi. Değişim mesajı iktidar değişmeyeceğine göre mesaj mutlaka CHP Genel Merkeze, Genel Başkanına yönelik bir mesaj. Bunu destekleyen işler de gün içinde yaşandı. Şu anda 4 tane kanalı var biliyorsunuz CHP'nin yönettiği, Sözcü TV ile Halk TV birbiriyle karşı karşıya gelmiş vaziyette. Sözcü TV'nin niye kurulduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz.’’ dedi.

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