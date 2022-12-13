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Son dakika: Yasa dışı bahis operasyonu! Bakan Soylu: 101 organizatör gözaltında

Son dakika: Yasa dışı bahis operasyonu! Bakan Soylu: 101 organizatör gözaltında
13.12.2022 09:15

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara merkezli 30 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yasadışı bahis sitesi organizatörü 101 kişi gözaltında" dedi. Yürütülen soruşturma kapsamında, organizatörlerin yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

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