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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den zincir market ile et ve süt fiyatları hakkında flaş açıklama

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den zincir market ile et ve süt fiyatları hakkında flaş açıklama
09.01.2023 15:09

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Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, et ve süt fiyatlarına ilişkin, "Spekülatif hareket gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Ne etimizde ne sütümüzde eksiğimiz gediğimiz yok, gerekirse de gerekli tedbirler alınır" dedi. Öte yandan zincir marketlerin fiyat sabitleme kararı hakkında da açıklama yapan Kirişci, "Ticaret Bakanlığı ile eş güdüm içinde çalışıyoruz. Velev ki ‘a’ ürününün anormal derecede içeride fiyatları yükseldi, burada da işin kontrolünü sağlamak adına ihracat yasaklarını getirerek bunu da dengelemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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