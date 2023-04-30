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SON DAKİKA! Şırnak'ta askeleri taşıyan otobüs devrildi: 2 asker şehit oldu

SON DAKİKA! Şırnak'ta askeleri taşıyan otobüs devrildi: 2 asker şehit oldu
30.04.2023 12:57

OTOMATİK OYNAT

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Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu. 4'ü ağır olmak üzere 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi. Yaralı 44 asker ve sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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