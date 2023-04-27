Haberler Güncel Videoları Son dakika: Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? AK Parti TSK Temsilcisi Recep Özel'den A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika: Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? AK Parti TSK Temsilcisi Recep Özel'den A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika: Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? AK Parti TSK Temsilcisi Recep Özel'den A Haber'e özel açıklamalar
27.04.2023 14:13

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14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşırken 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 1,5 yıldır çalıştıklarını söylediği sandık güvenliğinin sadece süslü cümlelerden oluştuğu gözler önüne serildi. CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini YSK’ya bildirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen skandalın ardından "Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? Cumhur İttifakı, sandık güvenliği için hangi önlemleri alıyor? Seçim gecesi sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlar nasıl önlenecek?" sorularının yanıtları merak edildi. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel “Sandık o gün itibariyle kim ona sahip çıkarsa kim orada görevlisini fazla bulundurursa hiçbir söz söyleme hakkı yok” ifadelerini kullanarak sandık güvenliği konusunda A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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