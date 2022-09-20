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SON DAKİKA! Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı

SON DAKİKA! Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı
20.09.2022 16:58

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Sancaktepe’de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vincin devrilme anları güvenlik kamerasına yansırken olay yeri havdan görüntülendi. Olay Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında bir metro inşaatı alanında meydana geldi. İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma balattı. Öte yandan vincin devrildiği anlar kameraya yansırken metro çalışmasının yapıldığı alan dron ile havadan görüntüledi.

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