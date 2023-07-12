SON DAKİKA | NATO Zirvesi'nin ardından Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"TAHIL KORİDORU GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Kritik bir zirveyi daha başarıyla gerçekleştirdik. Tüm Litvan makamlarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Stoltenberg ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum.

Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bırakıyoruz. Türkiye olarak savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyoruz. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni başarıyla uyguladık. Savaş gemilerinin geçişine izin vermedik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde tahıl anlaşması iki kez uzatıldı. 17 Temmuz'da süre doluyor. Sürenin uzatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Sayın Zelenskiy girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz."

Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok."

Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz."

Terörle amansız ve amasız mücadele kırmızı çizgimiz. Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu. Ayrıca aramızda konuşup mutabakat sağlanan pek çok husus var. Bu kararların alınmasına Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların büyük tesiri olmuştur.

Zirve toplantılarımızda İsveç'in NATO'ya katılımı meselesi yer aldı. Yaptığımız ortak açıklama ile İsveç'in üyelik süreci ile ilgili atılacak adımları tespit ettik. İsveç ülkemizin AB üyelik sürecine, gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesine ve vize serbestisine destek verecek. Biz de İsveç'in katılımı ile ilgili sürecin bir sonraki safhasına geçeceğiz. İsveç'in NATO'ya katılım sürecini onaylayacak merci TBMM'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek. İsveç'ten mutabakata varılan maddelerde somut ilerlemeler olacağına inanıyorum.

(Rusya-Ukrayna) Taraflar bizim arabulucu olmamızı teklif veya kabul ederlerse memnuniyetle böyle bir arabuluculuğu kabul ederiz.

(ABD ile F-16 süreci) Biden konunun takipçisi olacağının sözünü verdi. Temennimiz odur ki olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden daha umutluyum."