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Son dakika: MSB duyurdu! TSK’dan PKK’ya “Kış Kartalı Hava Harekâtı”

Son dakika: MSB duyurdu! TSK’dan PKK’ya “Kış Kartalı Hava Harekâtı”
02.02.2022 01:38 - Son Güncelleme: 02.02.2022 01:42

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Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde PKK'ya “Kış Kartalı Hava Harekâtı” düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da MSB'nin duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde PKK'ya “Kış Kartalı Hava Harekâtı” düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da MSB'nin duyurusunu Twitter hesabından paylaştı.

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