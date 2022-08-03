Son dakika: MSB açıkladı! Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği İHA'lar ile tespit edildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi" denildi.