Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar ile sürekli provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır.

Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil.

Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler" dedi.