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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı
12.12.2022 15:15

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı uyardı. Akar, "Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Yarının iyi olmasını isteyenler bugünün yanlışından dönmeli" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar ile sürekli provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır.

Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil.

Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler" dedi.

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