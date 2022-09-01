Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP MYK ve MDK toplantılarında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP MYK ve MDK toplantılarında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, sosyal medyanın denetim altına alınması gerektiğini söylerken, Yunanistan'ın S-300 provokasyonuna tepki gösterdi. Öte yandan 6'lı masanın henüz bir aday belirleyememesini de eleştiren Bahçeli, "Bir aday üzerinde anlaşmaktan acizler" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları yeniden göreve iade edeceği ile ilgili açıklamasına da tepki gösteren Bahçeli, "Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın! O sevdadan vazgeçsin" dedi.