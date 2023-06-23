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Son dakika: Meral Akşener'den paça kurtarma operasyonu! İYİ Parti kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi harcayacak

Son dakika: Meral Akşener'den paça kurtarma operasyonu! İYİ Parti kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi harcayacak
23.06.2023 10:39

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Son dakika haberleri... 14 ve 28 Mayıs hezimetlerini yaşayan 7'li koalisyonun büyük ortakları parti içerisindeki koltuklarını koruma derdine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e karşı savaş verirken, İYİ Parti kanadında ise neredeyse tüm parti kurucuları istifa sürecinde Meral Akşener'i sorumlu tuttu. Seçimlerden bu yana tam 25 gündür sessizliğini koruyan Meral Akşener, yarın partisinin kurultayında koltuğunu koruma çabasına girecek. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Akşener, kendi paçasını kurtarmak için seçim yenilgisinin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesecek.

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