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SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi
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SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 16:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan isimlerden Mehmet Ali Erbil ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Oratç, eski futbolcu Batuhan Karadeniz sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi. Yılmaz, Instagram hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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