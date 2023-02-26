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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için bunu da yaptı! Kurmayları ile acil toplantısından çıkan karar

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için bunu da yaptı! Kurmayları ile acil toplantısından çıkan karar
26.02.2023 15:30

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Son dakika haberleri... 2023 seçimlerine aday olmak için tüm kartları kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in canlı yayındaki sözlerinin ardından kurmaylarını acilen topladı. Adaylığını istemediğini alenen söyleyen Meral Akşener'in olası bir Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı işaret etmesi ihtimaline karşı yapılan toplantıda alınan karar ise dikkat çekici. Acilen topladığı kurmaylarıyla aldığı karar tam olarak şu: Cumhurbaşkanı adayı belirlemede tam yetki Kılıçdaroğlu'nun.

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