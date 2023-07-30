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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 16:11 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 16:20

Son dakika: Kars Sarıkamış'ta yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri...Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Yaşanan ulaşım kazasına kurumumuzdan olaya müdahale amacıyla 2 araç ve 7 personel  görevlendirilmiştir. Otobüsün uçması yaşanan adreste 29 yolcudan 7'si vefat etmiş olup 22 vatandaşımız ağır yaralıdır." ifadeleri kullanıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kaza ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" dedi. Yolculardan 18 yaşındaki genç, Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde kendisini ziyaret eden AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’a olayı anlatarak, “Sallanıyor, ayağa kalktım kafam otobüse değdi. Yan yattı gerisini hatırlamıyorum” dedi. Yolcuların sefere çıkmadan önce dün saat 17.00 sıralarında aileleri ile vedalaştığı anlar ve otobüsün Bursa terminalinden çıkış görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

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