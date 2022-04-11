SON DAKİKA: İstanbul’da da hissedilen deprem Zonguldak açıklarında oldu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Zonguldak Ereğli merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Zonguldak Ereğli merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Zonguldak Ereğli merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Büyüklük : 4.4 (Mw) Yer : Karadeniz, 89.23 km. Eregli (Zonguldak) Tarih-Saat : 11.04.2022, 20:38:44 TSİ Enlem : 42.0920 N Boylam : 31.0760 E Derinlik : 37.72 km"