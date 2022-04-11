RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: İstanbul’da da hissedilen deprem Zonguldak açıklarında oldu

SON DAKİKA: İstanbul’da da hissedilen deprem Zonguldak açıklarında oldu
11.04.2022 21:13

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Zonguldak Ereğli merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Zonguldak Ereğli merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Büyüklük : 4.4 (Mw) Yer : Karadeniz, 89.23 km. Eregli (Zonguldak) Tarih-Saat : 11.04.2022, 20:38:44 TSİ Enlem : 42.0920 N Boylam : 31.0760 E Derinlik : 37.72 km"

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