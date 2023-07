SON DAKİKA | İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Kritik zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Liderlerin baş başa görüşmesiyle paralel olarak heyetler arası görüşme de yapıldı.

"TÜRKİYE-UKRAYNA DOSTLUĞU HER BAKIMDAN DAHA DA GÜÇLENDİ"

Görüşmenin sonunda iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında gerçekleştirmiştik. Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi.

500'ncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik.

Ukrayna ile olan dayanışmamızı birçok alanda verdiğimiz somut yardımlarla da sergiledik. Diğer taraftan savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.

"KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ'NİN SÜRESİNİN UZATILMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Geçen senenin temmuz ayında İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. Tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum.

"UKRAYNA NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR"

Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğu bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış anlayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır.

"SAVAŞIN MÜZAKERELER TEMELİNDE SONA ERDİRİLMESİ İÇİN GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ukrayna ile dayanışma içinde olurken savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

