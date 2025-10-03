PODCAST
SON DAKİKA | İlber Ortaylı'nın yoğun bakıma alındığı iddia edildi!
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 00:17
Son dakika haberleri: Tarihçi İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Yoğun bakıma kaldırılan Ortaylı'nın durumun kritik olduğu ifade edildi.
