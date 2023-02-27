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SON DAKİKA I Malatya'daki 5,6 şiddetindeki deprem kamerada

SON DAKİKA I Malatya'daki 5,6 şiddetindeki deprem kamerada
27.02.2023 18:49

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem kentteki birçok ev ve iş yeri kameralarına yansıdı. Bazı kafe restoran ve evlerin kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların panik anları yer alırken, depremin şiddeti de gözler önüne serildi. İş yerlerine yansıyan görüntüler de ise, oturan vatandaşların panik anları ve eşyaların sallandığı görüldü. Öte yandan kentte deprem sonrası bazı hasarlı binalar yıkılırken, en çok yıkımın ise Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde olduğu öğrenildi.

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Bazı kafe restoran ve evlerin kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların panik anları yer alırken, depremin şiddeti de gözler önüne serildi. İş yerlerine yansıyan görüntüler de ise, oturan vatandaşların panik anları ve eşyaların sallandığı görüldü. Öte yandan kentte deprem sonrası bazı hasarlı binalar yıkılırken, en çok yıkımın ise Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde olduğu öğrenildi.
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