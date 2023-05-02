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SON DAKİKA I Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

SON DAKİKA I Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
02.05.2023 00:48 - Son Güncelleme: 02.05.2023 00:56

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AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve diğer çevre illerden de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 00.35'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 5.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve diğer çevre illerden de hissedildi.

#DEPREM
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-05-02
Saat:00:35:58 TSİ
Enlem:38.138 N
Boylam:38.593 E
Derinlik:5.44 km
Detay:https://t.co/jsLyusKLXH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

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