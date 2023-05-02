SON DAKİKA I Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 00.35'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 5.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve diğer çevre illerden de hissedildi.