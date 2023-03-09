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SON DAKİKA I Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA I Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!
09.03.2023 00:59 - Son Güncelleme: 09.03.2023 01:05

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 00.44'te olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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SON DAKİKA I Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem:

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-09
Saat:00:44:04 TSİ
Enlem:37.299 N
Boylam:37.037 E
Derinlik:7 km

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