Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 00.44'te olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 00.44'te olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
SON DAKİKA I Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem:
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-09
Saat:00:44:04 TSİ
Enlem:37.299 N
Boylam:37.037 E
Derinlik:7 km