SON DAKİKA I Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 00.44'te olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.