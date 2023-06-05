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SON DAKİKA I İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı!

SON DAKİKA I İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı!
05.06.2023 23:07

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İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliğine Davut Gül'ün atandığını duyurdu. Yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül’ü atamıştır." denildi. Gül, Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordu.

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İletişim Başkanlığı, İstanbul Valisi olarak Davut Gül'ün atandığını açıkladı. Gül, Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordu.

İstanbul Valisi Davut Gül kimdir?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Gaziantep Valiliği görevine atanan Vali Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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