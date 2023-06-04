SON DAKİKA I Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem!

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Son dakika: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 01.25 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.