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SON DAKİKA I Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem!

SON DAKİKA I Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem!
04.06.2023 01:35 - Son Güncelleme: 04.06.2023 01:40

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Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Son dakika: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 01.25 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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