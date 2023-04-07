SON DAKİKA I Bingöl’deki Deprem Anları İşte Böyle Kameralara Yansıdı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl merkez olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AA muhabirine, depremin ardından sahada tarama çalışması yürütüldüğünü belirterek sarsıntı dolayısıyla herhangi olumsuzluğun meydana gelmediğini bildirdi. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ilıcalar beldesi Ilıca Mahallesi'ndeki bir marketin güvenlik kamerası depremin meydana gelmesiyle şiddetli bir şekilde sarsılıyor. Görüntülerde sarsıntının ardından markette bulunan kişilerin dışarı çıktığı görülüyor.