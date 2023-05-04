SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar! "Bay Bay Kemal talimatı da Kandil'den alıyor"

Başkan Erdoğan: Bay bay Kemal'in gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor çünkü bunların kalbi mühürlü. Bu yalancıdan bir şey olmaz bunların hayatında ülkemize kazandırdıkları bir şey yok. Bay bay Kemal teröristlerle yürüyor. Talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekinin dini var mı? Ezanı var mı? Kitabı var mı? Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim, bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Bay bay Kemal bunlarla el ele yürüyor. Selo, 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şu anda hapiste, Bay bay Kemal onun suçu yok ki diyor. Eline diline dursun. 14 Mayıs bunun için çok önemli. Evlat katili Öcalan'ı da çıkaracakmış. Cumhur İttifakı'nın işbaşında olması çok önemli.