SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Mersin mitinginde önemli açıklamalar!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın desteğiyle 14 Mayıs seçimlerine giden Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var." dedi. Enerji alanında yapılan tarihi keşiflerle Türkiye'nin 100 milyar dolarlık kaynağının milletin emrinde olacağını belirten Erdoğan, "Hani Londra'daki tefecilerden 'borç para bulduk' diyor ya. İşte onların hayal bile edemeyeceği kaynağı milletimizin imkanınıza sunuyoruz. Aile ve Gençlik Bankası kurma sözümüz var." ifadelerini kullandı.