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SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
14.06.2023 23:19

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8 saat süren Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan asgari ücret görüşmelerinin yapıcı şekilde sürdüğünü ifade ederken memur zamlarına ilişkin "Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan diğer yandan "Temmuz ayı engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesi bayram öncesi yapılacak." diyerek engelli ve yaşlılara müjde verdi. Diğer yandan Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini söyleyen Erdoğan "Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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