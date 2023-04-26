SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kandil'in güdümündeki Zillet İttifakı'nı "9'lu koalisyon" olarak tanımlayan Erdoğan, "Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor" ifadelerini kullandı. "Bizim gidecek çok yolumuz var" diyen Erdoğan, "Şu anda zillet ittifakı yola çıkmış falan değil" açıklamasını yaptı. Öte yandan yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası konuşan Başkan Erdoğan, tempolarının çok yoğun olduğunu belirterek "Midemi üşütmüşüm, milletimizden aksaklık için özür dilerim" şeklinde konuştu.