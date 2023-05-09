SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Adana mitinginde açıkladı! "Depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda on binlerin katıldığı AK Parti'nin Adana mitinginde konuşuyor. Başkan Erdoğan, "Biz Adana'yı çok seviyoruz. 14 Mayıs günü hele hele beraber balkon konuşmasını yapmaya var mıyız? Durmak yok. Adanalı merttir Reis'ini üzmez. Bu millet akıllıdır malum (7'li ittifak) kişileri başa getirmez." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, dev mitinge katılım sayısını açıklayarak, "Adana'da şu anda resmi rakama göre 80 bin kişi var." ifadelerine yer verdi. Konuşmasında bir de müjde veren Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki lise öğrencileri için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25'lik ek kontenjan ayrılacağını söyledi.