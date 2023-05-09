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SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Adana mitinginde açıkladı! "Depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi"

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'dan Adana mitinginde açıkladı! "Depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi"
09.05.2023 20:04

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda on binlerin katıldığı AK Parti'nin Adana mitinginde konuşuyor. Başkan Erdoğan, "Biz Adana'yı çok seviyoruz. 14 Mayıs günü hele hele beraber balkon konuşmasını yapmaya var mıyız? Durmak yok. Adanalı merttir Reis'ini üzmez. Bu millet akıllıdır malum (7'li ittifak) kişileri başa getirmez." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, dev mitinge katılım sayısını açıklayarak, "Adana'da şu anda resmi rakama göre 80 bin kişi var." ifadelerine yer verdi. Konuşmasında bir de müjde veren Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki lise öğrencileri için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25'lik ek kontenjan ayrılacağını söyledi.

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Başkan ErdoğanDepremlerde 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle yad ediyorum. Depremin ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem dayanışma gösterdik, hem de işlerin planlamasını sizlerle yaptık. İnşa ve ihya faaliyetlerini hızla yürütüyoruz. 837 bin çadır yanı sıra 100 bin konteyner kurulumunu tamamladık. Biz de icraat var. Onlar konuşur. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Adana depremi az can kaybı ve hasarla atlatan şehrimiz. Adana'da gelecekte yaşanabilecek afetleri de dikkate alarak kentsel dönüşüm planlıyoruz. Muhalefet kentsel dönüşümden anlamaz. İnşallah her bir kardeşimin güvenle evlerinde oturduğu bir yer haline getireceğiz. Bunun için sizlerden sabır ve destek istiyoruz.

Lise öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. Devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek. Bay bay Kemal ne diyor, helalden bahsediyor. Önce torununu sen SSK'lı nasıl yaptın? Sende vicdan yok mu? SSK genel müdürüyken hastanelerde ölenlerin rehin alınmasını neyle vereceksin. Geçelim vaktimizi almasın.

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