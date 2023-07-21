SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talebi üzerine telefonda görüştü.

Görüşmede, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.