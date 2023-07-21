Haberler Güncel Videoları SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü!

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü!

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü!
21.07.2023 20:22

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:33
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:...
Güncel 01:19
CHP yandaşı İsmail Saymaz...
Güncel 00:39
Filistin Devlet Başkanı Abbas...
Güncel 01:37
Kemal Kılıçdaroğlu,...
Güncel 00:36
SON DAKİKA I FETÖ'nün sözde...
Güncel 02:16
MSB'den Kıbrıs Barış...
Güncel 00:24
Başkan Erdoğan, KKTC...
Güncel 01:36
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan,...
Güncel 01:31
2023 YKS sonuçları bugün...
Güncel 02:02
Başkan Erdoğan ve BAE Devlet...
Güncel 01:28
Bakan Koca sosyal medya...
Güncel 01:08
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’a...

Başka Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA