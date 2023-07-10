SON DAKİKA I Başkan Erdoğan Litvanya'da!

Kritik Nato Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'te yarın başlıyor. 31 ülke liderinin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç'in NATO üyeliği ve terörle mücadele olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılarak liderler oturumunda konuşacak. Ayrıca zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Vilnius'e ulaştıklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız.

Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.

"Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz"

Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.

Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.