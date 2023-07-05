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SON DAKİKA I Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü!

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü!
05.07.2023 20:35

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç’in NATO üyeliği süreci, Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği süreci, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti.

İsveç'in NATO üyeliği sürecinin de ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'ye İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini belirterek yapılanların açıkça ifade suçu olduğunu ifade etti.

Görüşmede liderler ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de Rusya-Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı.

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