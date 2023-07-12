Haberler Güncel Videoları SON DAKİKA I Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA I Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA I Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
12.07.2023 21:56

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:13
NATO Liderler Zirvesinde...
Güncel 02:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
Güncel 19:31
Ukrayna Devlet Başkanı...
Güncel 00:50
Başkan Erdoğan - Sanchez...
Güncel 01:11
Emine Erdoğan'dan NATO...
Güncel 04:18
MFÖ grubunun usta ismi Özkan...
Güncel 07:10
Milli muharip uçağı KAAN'ın...
Güncel 15:09
NATO Genel Sekreteri Jens...
Güncel 00:31
Başkan Erdoğan, İtalya...
Güncel 00:57
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı...
Güncel 00:10
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan...
Güncel 02:43
NATO zirvesi başlıyor!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir merkez ve ilçelerinin yanı sıra Bursa'da da hissedildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA