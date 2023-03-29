RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA I Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe 3 artçı deprem

SON DAKİKA I Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe 3 artçı deprem
29.03.2023 20:39

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.36'da ve 19.47'de Adana Saimbeyli merkez üssü olan 3.9 ile 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 ile 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler Saimbeyli'ye komşu Göksun ilçesinde hissedildi. Saat: 20.05'te ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. Depremle ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

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