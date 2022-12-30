Haberler Güncel Videoları Son dakika: HALK TV ekranlarında skandal sözler! Sözde İlahiyatçı Nazif Ay'dan Noel açıklaması: Müslümanlar için farzdır

Son dakika: HALK TV ekranlarında skandal sözler! Sözde İlahiyatçı Nazif Ay'dan Noel açıklaması: Müslümanlar için farzdır

Son dakika: HALK TV ekranlarında skandal sözler! Sözde İlahiyatçı Nazif Ay'dan Noel açıklaması: Müslümanlar için farzdır
30.12.2022 13:53

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İslam dini ile ilgili akıl almaz sözlerin sarf edildiği CHP yandaşı Halk TV’de yeni bir skandal daha yaşandı. Ayşenur Arslan’ın sunduğu programa katılan sözde İlahiyatçı Nazif Ay, noel için “Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir diyorum ben” ifadelerini kullanması büyük tepki çekti.

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Hristiyanların kutsal bayramı olan Noel ve yılbaşı zamanı geldiğinde, her yıl yeniden milyonların merak ettiği o soru gündeme geliyor: Müslümanların yılbaşı kutlaması caiz midir?

Her kesimden kişinin farklı bir yanıtı olan bu konuya, ilahiyatçı Nazif Ay'dan ise skandal bir açıklama geldi.

Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Nazif Ay, Kur'an ayetini kendince ve bağlamından kopartarak yorumladı.

Noel kutlamalarının Müslümanlar için farz olduğunu söyleyen Nazif Ay, sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

"HZ. MUHADMMED'İ KUTLUYORSAN İSA'YI NEDEN KUTLAMIYORSUN"

Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun? 25 Aralık'a kadar Hazreti dediğin yani saygın dediğin İsa'ya 25'inde neden düşman kesiliyorsun?

"NOEL'İ KUTLAMAK MÜSLÜMANLAR İÇİN FARZDIR"
Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir diyorum ben. Çünkü sen Hz. Muhammed'i üstün kılıyorsan, Hz. Muhammed'i öne çıkartıyorsan bu Kur'an'a göre yanlıştır. Bakara'nın 285. ayetinde peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Sen onu kutluyorsan diğerini de kutlayabilirsin."

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