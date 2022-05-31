Haberler Güncel Videoları SON DAKİKA: Google Avrupa'da 300 kuruluşa telif ödeyecek! Türkiye de harekete geçti: Avrupa'da hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz

SON DAKİKA: Google Avrupa'da 300 kuruluşa telif ödeyecek! Türkiye de harekete geçti: Avrupa'da hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz

SON DAKİKA: Google Avrupa'da 300 kuruluşa telif ödeyecek! Türkiye de harekete geçti: Avrupa'da hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz
31.05.2022 17:43

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Son dakika haberleri... Türkiye'deki dijital yayıncılar Google'a karşı telif mücadelesini kazanmak için önemli bir mücadele veriyor. Google'ın Avrupa'daki 300 kuruluş ile telif anlaşması yapmasının ardından Türkiye de harekete geçti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google ile masaya oturulacağını belirtti, "Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz." dedi. Yayman, emeğin hakkının verilmesi gerektiği noktasında bir duruşları olduğunu söyledi.

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