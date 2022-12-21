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Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Ankara'daki basına kapalı görüşmenin ardından 'adayım Kılıçdaroğlu' açıklaması!

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Ankara'daki basına kapalı görüşmenin ardından 'adayım Kılıçdaroğlu' açıklaması!
21.12.2022 16:22

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Son dakika haberleri... Adaylık sevdasıyla yanıp tutuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada her CHP'li gibi kendisinin de Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü söyledi. Bilindiği üzere Saraçhane şovunun ardından Kılıçdaroğlu'nun Ankara'ya çağırdığı Ekrem İmamoğlu, grup toplantısı öncesi CHP Lideri ile birlikte basına kapalı bir görüşme gerçekleşmişti. Söz konusu adaylık açıklamasının Ankara'ya yaşanan görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti. Akıllara "O görüşmede neler konuşuldu?" sorusu geldi.

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