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Son dakika: Dörtlü Suriye zirvesi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Moskova'da

Son dakika: Dörtlü Suriye zirvesi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Moskova'da
25.04.2023 15:25

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi. Bakan Akar, "Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. MSB'den yapılan açıklamada "Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

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