Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyleyerek bölgedeki barış ve istikrarın herkesin yararına olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "normalleşme için sürece koşulsuz devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.