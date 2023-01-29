Haberler Güncel Videoları Son dakika: DEVA Partisi'nden HDP istifası: HDP’nin Truva atı olan partiden istifa ediyorum

Son dakika: DEVA Partisi'nden HDP istifası: HDP’nin Truva atı olan partiden istifa ediyorum

Son dakika: DEVA Partisi'nden HDP istifası: HDP’nin Truva atı olan partiden istifa ediyorum
29.01.2023 15:42

OTOMATİK OYNAT

Güncel 05:32
Büyük Birlik Partisi 30...
Güncel 39:35
Başkan Erdoğan Denizli’de
Güncel 02:13
AK Gençlik’ten 6’lı masaya...
Güncel 00:41
Bakan Akar ve beraberindeki...
Güncel 03:28
CHP'li İBB Başkanı Ekrem...
Güncel 03:53
21 kentte alarm verildi: Kar...
Güncel 01:03
ABD’den F-16 satışına NATO...
Güncel 01:06
İYİ Partili Cihan Paçacı'nın...
Güncel 06:08
TBMM Başkanı Mustafa...
Güncel 07:03
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den...
Güncel 00:21
MSB'den "sevenlerin...
Güncel 01:35
Ali Babacan'ın partiden ihraç...

Son dakika haberleri... 2023 seçimleri yaklaştıkça 6'lı masanın HDP'ye yaklaşması rahatsızlık partilerin yerel yönetimlerini rahatsız ediyor. Geçtiğimiz ay DEVA Partisi'nin HDP ile olan kirli işbirliği deşifre olmuştu. HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia edilmişti. Durumdan rahatsız olan DEVA Partisi Sinop/Gerze ilçe başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve beraberindeki heyet "HDP’nin Truva atı olan partiden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA