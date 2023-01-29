Son dakika: DEVA Partisi'nden HDP istifası: HDP’nin Truva atı olan partiden istifa ediyorum

Son dakika haberleri... 2023 seçimleri yaklaştıkça 6'lı masanın HDP'ye yaklaşması rahatsızlık partilerin yerel yönetimlerini rahatsız ediyor. Geçtiğimiz ay DEVA Partisi'nin HDP ile olan kirli işbirliği deşifre olmuştu. HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia edilmişti. Durumdan rahatsız olan DEVA Partisi Sinop/Gerze ilçe başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve beraberindeki heyet "HDP’nin Truva atı olan partiden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.