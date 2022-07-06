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SON DAKİKA! Biden’dan F-16 satışına destek

SON DAKİKA! Biden’dan F-16 satışına destek
06.07.2022 00:59 - Son Güncelleme: 06.07.2022 01:05

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'ya gitmiş ve birtakım görüşmelerde bulunmuştu. Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile de temasta bulunmuş ve bu temasın ardından Biden, ülkemizin F-16 talebine yönelik pozitif söylemlerde bulundu. Tüm bu yaşananların ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi.

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