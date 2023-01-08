Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ÜniAK FEST Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ÜniAK FEST Programı kapsamında gençlerle buluştu. Erdoğan muhalefetin gençleri harflerler sınıflandırmasını eleştirerek, "Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek, bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar." dedi. Öte yandan AK Parti üye sayısına da değinen Erdoğan, "AK Parti'nin genel üye sayısı da 11 milyon 241 bin ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır." şeklinde konuştu.