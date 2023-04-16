SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar! "Türkiye bir terör devleti değildir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki temel atma töreninde 7'li koalisyona sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Varsınlar PKK'sından FETO'suna tüm terör örgütlerinin etekleri altına girsinler. Biz milletimizle birlikte kendi işimize bakacağız" dedi. Başkan Erdoğan törenden sonra depremzedelerle iftar programında bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bay Bay Kemal ne diyor İngiltere’den 300 milyar dolar getiriyormuş. Nerede bu para. Sana kim güvenir de böyle bir para verir. Demek ki bunlar tefecilere soyundu" şeklinde konuştu. Emperyal çeteye de net mesaj veren Erdoğan, "Hiçbir küresel aktörün ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz" dedi.