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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek
08.03.2023 13:05

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Külliye'de yapılacak olan kabul saat 14.00'te gerçekleşecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

KRİTİK KABUL KÜLLİYE'DE
Başkan Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'yi kabulu saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETMİŞLERDİ
Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşmişti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmiş ve depremzedeler ile kucaklaşmıştı.

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