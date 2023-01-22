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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan müjde! Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay boyunca ücretsiz

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan müjde! Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay boyunca ücretsiz
22.01.2023 15:13

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak, "Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane'ye kağıt tepe diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden de fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar. Ama onların cehaleti hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz" dedi. Metro açılışında Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu arasındaki konuşmayı da hatırlatan Erdoğan, "Bir tanesi, 'Aa bunda sürücü yok mu' diyor. Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık ama bunların haberi yok. Ne diyor birisi de? 'Aa bunları galiba Paris'te yapmışlar' diyor. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda damdan sular akıyor. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok." ifadelerini kullandı.

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