SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstanbul’da önemli açıklamalar! "Koalisyon pazartesi günü savaş alanına dönecek"

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de düzenlenen mitingde konuşuyor. Tarihi buluşmada resmi rakamı açıklayan Başkan Erdoğan, "Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin. Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak." dedi. 14 Mayıs'ta büyük hezimet yaşayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'na yüklenen Başkan Erdoğan, "Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya demokrasi dersi verdik. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Milletin iradesinin başımızın üstünde yeri vardır. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır bir fark attık. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra Bay Bay Kemal'in yapabileceği bir şey var mı? Çoğunluk bizde. Sen nasıl kanun çıkaracaksın." ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin Cumhur İttifakı'ndan yana irade kullandığını bildiren Başkan Erdoğan, "Milletimiz 323 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek aslında hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Milletimiz, ‘İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün’ dedi, tercihini bizden yana zaten kullandı." şeklinde konuştu.